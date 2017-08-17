ВКонтакте запустила игровую платформу Direct Games на базе HTML5

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о запуске Direct Games — мобильной игровой платформы на базе HTML5. Такие игры работают в мобильных приложениях VK App и не требуют отдельной установки.


Пользователи могут быстро присоединиться к игре, перейдя по ссылке на стене, получив приглашение в личном сообщении или найдя игру в одноименном разделе. В каталоге приложений HTML5-игры помечаются значком молнии и находятся в блоке «Здесь и сейчас» на русском и Direct Games на английском.


Предложить собственный проект на базе HTML5 может любой разработчик игр — подача заявок на модерацию осуществляется через управление приложением. На старте платформы в каталоге представлено 10 игр.

На данный момент платформа Direct Games доступна в VK App для Android. Как обещают разработчики, на iOS игры заработают в ближайшем будущем.

Разработчики рассматривают Direct Games как логичный следующий шаг после запуска социальной игровой платформы во ВКонтакте в 2008 году и мобильной — в 2014 году.

Источник
ВКонтакте
Теги
смартфон планшет вконтакте HTML5

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