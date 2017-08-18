Что случилось 17 августа 2017 года?

Мы узнали, что Crackdown 3 задержится до 2018 года. Uncharted: The Lost Legacy начала получать положительные оценки, однако игра слишком короткая, ее можно пройти меньше, чем за 7 часов. В сеть утекла очередная серия "Игры Престолов" раньше времени.

Nokia 8, на который уже можно сделать предзаказ в России, показался на официальных видео. Аналогичным образом и Sony Xperia XZ1. Ученые показали гигантскую космическую медузу на видео. К сожалению, скончался создатель кодировки KOI8-R Андрей Чернов. В Одноклассниках появились «Настроения».

ASUS ZenFone 4 и ZenFone 4 Pro, а также ZenFone 4 Max и ZenFone 4 Max Pro, были представлены официально. Макдоналдс показал iPhone 8.

В World of Tanks появится первая одиночная кампания! Рекламный буклет подтвердил параметры Samsung Galaxy Note 8.