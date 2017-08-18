День, когда открыли гелий

18 августа 1868 года французский астроном открыл гелий. Пьер Жансен использовал спектроскоп для наблюдения за плазменными образованиями на краю диска Солнца во время затмения. Он же и изобрёл способ ежедневного исследования солнечного края в обычные дни. В спектре солнечного излучения в тот день, помимо известных спектральных линий водорода, была видна новая ярко-жёлтая линия. Изначально учёный принял её за линию D натрия. Он немедленно написал об этом во Французскую академию наук, но впоследствии было установлено, что эта линия не совпадает по параметрам с натрием и не принадлежит ни одному из известных на тот момент элементов. Название новому элементу дал другой астроном, британец Норман Локьер, который также обнаружил жёлтую линию в спектре, но два месяца спустя. Гелий с древнегреческого переводится как Солнце. Гелий — это один из самых распротранённых элементов во Вселенной после водорода, а его температура кипения самая низкая среди всех известных веществ, -268,94 °C. Этот элемент широко применяется в метталургии, в качестве хладагента, в газоразрядных трубках и даже в качестве теплоносителя в некоторых ядерных реакторах.



Жёлтая линия гелия в спектре



18 августа 1976 года межпланетная станция Луна-24 совершила мягкую посадку на Луну. Аппарат запустили 9 августа с космодрома «Байконур». Сразу после посадки по команде с Земли на станции была включена грунтозаборная установка. В результате анализов проб, собранных аппаратом Луна-24 учёные впервые получили убедительное доказательство наличия воды на Луне. Американцы смогли получить аналогичные результаты лишь в 90-х годах в проектах Клементина и Lunar Prospector. Луна-24 стала последним аппаратом, который СССР запустил к Луне. Следующая мягкая посадка на естественный спутник Земли произошла лишь через 37 лет, 14 декабря 2013 года китайский Чанъэ-3 доставил на Луну луноход Юйту.



Луна-24 в павильоне на ВДНХ



18 августа 2003 года Adobe выпустила Adobe Audition. Новая программа для редактирования звука была основана на базе Cool Edit Pro 2.0, который Adobe купила у компании Syntrillium Software в мае того же года за 16,5 миллионов долларов. Приложение разработали бывшие сотрудники Microsoft и Cool Edit изначально распространялась бесплатно, но были доступны всего два эффекта, которые выбирались при запуске. Позже появляется Cool Edit Pro, который становится одним из лучших аудиоредакторов для своего времени. Тем не менее, из-за небольших мощностей компьютеров, обработка производитлась разрушающим способом (оригинальный файл не сохранялся). Но уже в версии Cool Edit Pro v2 появилась неразрушающая обработка треков в режиме реального времени, а в версии 2.1 мультитрековое микширование большого количества дорожек.



Cool Edit Pro 2.1

