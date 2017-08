Главное за неделю: смартфон Nokia 8, финальный дизайн iPhone 8 и ASUS ZenFone 4

На этой рабочей неделе HMD Global представила смартфон Nokia 8. В руки Гордона Келли из Forbes попал финальный прототип iPhone 8. А компания ASUS показал смартфоны ZenFone серии 4. Об этих и других важных новостях недели читайте в нашем еженедельном дайджесте.

Nokia 8 представлена официально

Компания HMD Global представила на мероприятии в Лондоне флагманский смартфон Nokia 8. Устройство стало первым смартфоном на ОС Android с оптикой Zeiss.

Одной из изюминок гаджета стала возможность вести двустороннюю видеотрансляцию в реальном времени в Facebook или YouTube, одновременно используя фронтальную и основную камеры, при этом экран разделяется на две части. Кроме того, это первый смартфон с технологией Nokia OZO Audio для записи объемного звука.

Nokia 8 заключен в металлический бесшовный корпус. Он оснащается 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Основная камера получила 13-мегапиксельный цветной сенсор c оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный монохромный сенсор), фазовый автофокус, ИК-дальномер, двухцветную вспышку. Фронтальная камера тоже на 13 Мп.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. В смартфоне используется интегрированный аккумулятор емкостью 3090 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac, MIMO), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC. Предусмотрены порт USB Type-C 3.1, 3,5-мм аудиоразъем, сканер отпечатков пальцев. Размеры составляют 151,5 x 73,7 x 7,9 мм (выступ камеры 0,4 мм), а вес — 160 граммов.

Смартфон Nokia 8 представлен в четырех цветах: глянцевый медный, глянцевый синий, матовый синий и матовый стальной. Смартфон работает под управлением «чистой» операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Для предварительного заказа Nokia 8 станет доступен с 17 августа. В России новинка поступит в продажу 1 сентября. Рекомендованная розничная цена – 39 990 рублей. В Европе цена составляет 599 евро, поставки начнутся в начале сентября.

Дизайн iPhone 8

Редактор известного издания Forbes, Гордон Келли (Gordon Kelly), сумел получить в свои руки прототип iPhone 8 от Apple с финальной версией дизайна, который будет использоваться в коммерческих аппаратах.

По словам источника, в отличие от массы макетов, утекших в сеть ранее, эта модель точно детализирована, выполнена из высококачественных материалов и оснащена рабочими кнопками включения, регулировки и отключения звука.

Как отмечает Келли, iPhone 8 немного больше iPhone 7, но заметно меньше iPhone 7 Plus. Он, действительно, получил 5,8-дюймовый дисплей "от кромки до кромки" с небольшим вырезом вверху для камеры и сенсоров. Двойная камера организована вертикально, в том числе, для более удобной работы с виртуальной и дополненной реальностью.

Также подтвердилась беспроводная зарядка и стеклянная задняя панель. По словам Келли, Apple полностью откажется в iPhone 8 от сканера отпечатков пальцев Touch ID, перейдя полностью на Face ID — аутентификации с помощью распознавания лица пользователя.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Последние утечки, предсказывают появление в 2017 году трех версий iPhone. Флагманом станет люксовый iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном и двойной вертикальной камерой дороже 1000 долларов США. Более простые 4,7-дюймовый iPhone 7s и 5,5-дюймовый iPhone 7s Plus с LCD-дисплеями получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple, iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Главными новшествами должны стать процессор A11, стеклянная задняя панель и беспроводная зарядка.

ASUS представила смартфоны ZenFone 4

Компания ASUS представила в Тайване смартфоны ZenFone 4, ZenFone 4 Pro, ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 Selfie Pro, ZenFone 4 Max и ZenFone 4 Max Pro.

ZenFone 4 (модельный номер ZE554KL) оснащается 5,5-дюймовым дисплеем IPS+ с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Двойная камера получила основной модуль с крупным 1/2,55-дюймовым сенсором Sony IMX362 на 12 Мп и апертурой f/1.8 и углом обзора 120 градусов, вспомогательный сенсор — на 8 Мп. Фронтальная камера тоже 8-мегапиксельная Аппаратной основой стали процессоры Qualcomm Snapdragon 660 и Snapdragon 630, первый дополняется 6 ГБ оперативной памяти, а второй — 4 ГБ, накопитель — на 64 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч. Поддерживаются 4G LTE Cat 12, Wi-Fi (802.11ac), NFC, есть сканер отпечатков пальцев.

ZenFone 4 Pro (модельный номер ZS551KL) получил 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельная основная камера тоже получила сенсор Sony IMX362, кроме того, она обеспечивает 2-кратный оптический зум. Аппаратной основой стал процессоры Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флеш-памяти Аккумулятор обладает емкостью 3600 мАч.

ZenFone 4 Selfie (модельный номер ZD553KL) получил двойную фронтальную камеру 20+8 Мп со вспышкой и 16-мегапиксельную основную камеру. Остальные параметры у немного проще, чем у версии Selfie Pro, например, используется процессор Snapdragon 430 и 5,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей). Отдельно отмечается три слота — два для SIM-карт и один для карточек памяти microSD.

ZenFone 4 Selfie Pro (модельный номер ZD552KL) способен снимать 24-мегапиксельные селфи с помощью сенсора Sony IMX362 DuoPixel на 12 Мп, вспомогательная фронтальная камера — широкоугольная на 5 Мп, предусмотрена фронтальная вспышка. Основная камера на задней панели у него на 16 Мп. Смартфон базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Использовать карточки microSD можно через второй слот для SIM-карты

Смартфоны ZenFone 4 Max и ZenFone 4 Max Pro с емкой батареей относятся к начальному уровню.

Оба смартфона получили аккумулятор на 5000 мАч, несмотря на слухи, утверждавшие о понижении до 4100 мАч. Международный ASUS ZenFone 4 Max довольно сильно похож на одноименную модель, что продается в России с июня.

Он предлагается с двумя опциями процессора (восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 430 и четырехъядерный Snapdragon 425), а также тремя опциями оперативной памяти (2, 3 или 4 ГБ), 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 13-мегапиксельной двойной основной камерой. Главным отличием ZenFone 4 Pro стала улучшенная основная камера на 16 Мп и отсутствующая опция с 4 ГБ оперативной памяти.

Все смартфоны работают на Android 7.1.1 Nougat. Цены:

ZenFone 4 — от $399

ZenFone 4 Pro — от $599

ZenFone 4 Selfie — от $279

ZenFone 4 Selfie Pro — от $379

ZenFone 4 Max — цена пока не названа

ZenFone 4 Max Pro — цена пока не названа

