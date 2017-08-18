Цифра дня: Сколько кибератак на пользователей торрентов зафиксировала ESET?

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кибератак на пользователей торрентов зафиксировала ESET.

Антивирусная компания ESET поделилась результатами анализа кибератак, нацеленные на пользователей торрентов. С начала 2016 года система телеметрии ESET зафиксировала 15 млн инцидентов, в которых загрузка вредоносного кода была связана с популярными торрент-приложениями и файлообменными сервисами.





Хакеры используют файлообменные сети для доставки вредоносного ПО двумя способами: компрометируя доверенные торрент-приложения или маскируя вредоносное содержимое в «раздачах».

Так, в 2016 году злоумышленники атаковали пользователей macOS, взломав сайт торрент-клиента Transmission и перерабов приложение, включив в его состав вредоносный код. В августе 2016 года хакеры повторили атаку на сайт Transmission. На этот раз вместе с торрент-клиентом на компьютер устанавливалась вредоносная программа Keydnap, предназначенная для кражи паролей от «Связки ключей iCloud» и удаленного доступа к системе.

Не все инциденты связаны с программным обеспечением, существует также риск загрузки вредоносных торрентов. В апреле 2017 года эксперты ESET обнаружили троян Sathurbot, который распространялся таким способом – он скрывался в торрентах с пиратским софтом или фильмом, маскируясь под кодек.

В феврале 2017 года злоумышленники раздавали через торрент-трекеры новый шифратор, замаскированный под Patcher – приложение для взлома Adobe Premiere Pro, Microsoft Office для Mac и другого платного софта. Восстановить зашифрованные файлы невозможно даже в случае оплаты выкупа – в лже-Patcher не предусмотрена функция связи с командным сервером, поэтому у операторов шифратора нет ключа расшифровки.