Google тестирует облегченное приложение поиска

Компания Google на днях разместила на своей страничке Facebook в Индонезии приглашение для пользователей поучаствовать в тестировании нового приложения. Подписавшиеся пользователи начали получать ссылку на экспериментальное приложение под названием Search Lite или облегченный поиск. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPolice.





Приложение ориентировано на регионы с традиционно плохим подключением к интернету, поддерживает офлайн-функции, использует меньше данных и работает быстрее. Пока неясно, было ли приложение само уменьшено в размере, но теоретически, оно должно требовать меньше пространства в установленном состоянии и меньше оперативной памяти во время работы.

С выпуском Search Lite, Google присоединится к тенденции выпускать подобные приложения для развивающихся регионов. Подобные облегченные версии уже есть для Twitter, Facebook, LinkedIn, также в Индии тестируется YouTube Go с офлайн-возможностями.