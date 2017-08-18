Huawei начала отборочный этап соревнования Honor Cup

Huawei объявила о старте первого отборочного этапа соревнований в сфере информационно-коммуникационных технологий — Honor Cup 2017. В этом году первый отборочный этап соревнований будет проходить в формате игровой викторины, принять участие в которой можно на официальном сайте соревнований HonorCup.ru.

В Honor Cup 2017 могут принимать участие студенты, аспиранты и молодые специалисты, родившиеся не раньше 1990 года. Викторина продлится до 12 сентября, а зарегистрироваться для участия в ней можно будет до 8 сентября. Но чем раньше участник пройдет регистрацию и чем активней он будет соревноваться, тем больше шансов у него будет на прохождение во второй отборочный этап и финал.

К участию приглашаются не только молодые профессионалы, но и новички, делающие только первые шаги на этом пути. Для новичков, делающих первые шаги в ИКТ, на протяжении всех соревнований будет доступна онлайн-школа с видео-лекциями экспертов Huawei.

Соревноваться можно будет в четырёх номинациях:

345 G . В этой номинации проверят знания участников в области мобильной связи

. В этой номинации проверят знания участников в области мобильной связи E = DC 2 . Номинация затронет область облачных решений для серверов и хранилищ данных.

. Номинация затронет область облачных решений для серверов и хранилищ данных. vIP . Здесь учатники покажут знания в области технологий и протоколов взаимодействия в IP-сетях

. Здесь учатники покажут знания в области технологий и протоколов взаимодействия в IP-сетях Codecraft. Это новая командная номинация по программированию на языках С++ и Java.

После викторины в сентябре пройдёт вторая часть отборочного этапа — участникам нужно будет ответить на открытые вопросы экспертов на сайте соревнований. Финал же состоится 20 октября в Москве. Финалистов, успешно прошедшие конкурсные испытания, получат соответствующие сертификаты компании Huawei международного образца и призы от компании.