NASA предупредило о приближении к Земле крупнейшего за всю историю наблюдений астероида

Международное аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что к Земле приближается астероид Флоренс (объект 3122). Как отмечают специалисты, это самый крупный астероид за всю историю программы отслеживания NASA, который пройдет рядом с Землей. Флоренс имеет размер порядка 4,4 км.


Астероид пролетит мимо Земли 1 сентября 2017 года на расстоянии 7 миллионов километров, это около 18 расстояний от Земли до Луны. Для астрономов это достаточно близко, чтобы воспользоваться случаем и изучить астероид тщательнее.

Флоренс был открыт в обсерватории Сайдинг-Спринг 2 марта 1981 года американским астрономом Шелте Басом. Название астероид получил в честь Флоренс Найтингейл, британской сестры милосердия и общественного деятеля.

Источник
NASA
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