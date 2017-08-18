Роскосмос принял конструкторский макет станции «Луна-25»

Роскосмос принял конструкторский макет космического аппарата «Луна-25». Об этом рассказала пресс-служба госкорпорации. Макет был разработан в рамках проекта «Луна-Глоб». Старт миссии намечен на 2019 год.


Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» станет первой миссией в рамках российской лунной программы. Цель проекта - создание автоматического зонда для комплексных исследований на поверхности Луны в околополярной области. Общий срок реализации опытно-конструкторской работ «Луна-Глоб» составляет 3,5 года.

Полученный в ходе разработок опыт будет использован не только на дальнейших этапах «Луна-Глоб», но и в международном проекте «ЭкзоМарс».

Источник
Роскосмос
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