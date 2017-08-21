Московские электробусы получат USB-разъемы, климат-контроль и Wi-Fi

В Москве протестировали пять моделей электробусов различных производителей, две еще проходят испытания. В процессе тестирования к ним должны сформулировать требования. Об этом рассказал официальный портал мэра и правительства Москвы.


Электробусы оснастят USB-разъемами для зарядки гаджетов, системами видеонаблюдения и спутниковой навигации, появится доступ к Wi-Fi. Кроме того, салоны оборудуют системой климат-контроля. Она будет работать автоматически при включении электробуса и прогревать или охлаждать салон до нужной температуры. Сами машины рассчитаны на эксплуатацию при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

Заряжаться транспорт будет в парках и на конечных станциях городских маршрутов. Запас хода составит не менее 40 километров, а максимальная скорость — 70 километров в час.

Проект технического задания на поставку поставку уже опубликован на сайте Мосгортранса. Его доработают с учетом пожеланий экспертов и горожан, которые до 1 сентября могут отправить свои идеи на электронный адрес: electrobus@mosgortrans.ru.

Источник
Официальный портал мэра и правительства Москвы
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