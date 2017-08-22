ФАС разрешила не отменять внутрисетевой роуминг до декабря

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) продлила для операторов связи срок исполнения предупреждения в отношении внутрисетевого роуминга по России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.


Напомним, 14 июля ФАС вынесла четырем российским крупнейшим операторам предупреждение с требованием, фактически, устранить внутрисетевой роуминг по стране. В деятельности МТС, ВымпелКома, МегаФона и Tele2 были обнаружены признаки нарушения закона о защите конкуренции — операторы установили разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

Анализ ФАС показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, SMS, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована. В результате, ФАС потребовала, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

Как отмечает ведомство, все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока. Изначальный срок истек 13 августа. Поскольку ходатайства оказались обоснованными, ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи – 15 декабря 2017 года. При этом операторы должны ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о ходе исполнения предупреждения.

Источник
ФАС
Теги
Россия оператор мегафон мтс сотовая связь Tele2 роуминг ФАС

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Яндекс запустил алгоритм «Королев» для поиска по смыслу
Тинькофф Банк запустил собственные банкоматы с системой распознавания лиц
В Яндекс.Деньги появились бонусы с учетом интересов пользователя

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 159
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 100
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 82
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37