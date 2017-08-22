ФАС разрешила не отменять внутрисетевой роуминг до декабря

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) продлила для операторов связи срок исполнения предупреждения в отношении внутрисетевого роуминга по России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.





Напомним, 14 июля ФАС вынесла четырем российским крупнейшим операторам предупреждение с требованием, фактически, устранить внутрисетевой роуминг по стране. В деятельности МТС, ВымпелКома, МегаФона и Tele2 были обнаружены признаки нарушения закона о защите конкуренции — операторы установили разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

Анализ ФАС показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, SMS, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована. В результате, ФАС потребовала, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках.

Как отмечает ведомство, все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока. Изначальный срок истек 13 августа. Поскольку ходатайства оказались обоснованными, ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи – 15 декабря 2017 года. При этом операторы должны ежемесячно должны предоставлять в ФАС отчет о ходе исполнения предупреждения.