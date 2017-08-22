Сайт NASA упал из-за солнечного затмения

Сообщается, что сайт NASA не выдержал наплыва посетителей во время солнечного затмения, произошедшего на территории США вчера, 21 августа 2017 года.

Желающих увидеть затмение в прямом эфире оказалось слишком много. Действительно, полного солнечного затмения здесь не видели последние 99 лет, событие уже называют историческим, а само затмение получило наименование "великого".

Портал космического агентства "упал" еще до того, как луна полностью закрыла собой диск солнца. Так что увидеть его полностью посетителям сайта не удалось

Зато его наблюдали около 7,5 миллионов американцев, которые, вооружившись специальными очками и стеклами, отправились на пикники в парки, горы, поля.

Места в отелях и кемпингах недалеко от смотровых площадок для наблюдения за явлением были забронированы заранее.

В будний день из-за желания простых американцев увидеть затмение компании понесли ущерб в размере 700 миллионов долларов. Вместо работы сотрудники таращились в небо на протяжкнии нескольких минут.