Тинькофф Банк запустил собственные банкоматы с системой распознавания лиц

Тинькофф Банк сообщил о запуске сети собственных банкоматов. Об этом сообщила пресс-служба банка. Первые банкоматы Тинькофф Банка установлены в Москве.





В течение августа—сентября сеть будет расширяться, и банкоматы появятся в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Самары, Уфы, Саратова, Омска, Красноярска, Воронежа и Новосибирска. Информация о расположении банкоматов представлена в мобильном приложении Тинькофф.

В банкоматах Тинькофф Банка доступны операции снятия наличных, пополнения счета, перевода денег другим пользователям и внесение платежей. Банкоматы работают с платежными системами Mastercard, Visa и МИР.

Отмечается, что банкоматы Тинькофф стали первыми в России, через которые можно работать с QR-кодами. Функция перевода денег по QR-коду пользуется большим спросом у клиентов Тинькофф Банка, поэтому мы решили перенести ее и на банкоматы.

Интересно, что в программное обеспечение банкоматов Тинькофф Банка интегрирована платформа идентификации и верификации лиц LUNA компании VisionLabs и система видеонаблюдения iVideon. В банкоматах также установлена камера, которую можно одновременно применять и для видеонаблюдения, и для распознавания лиц.

Планируется, что в будущем система распознавания лиц позволит повысить качество обслуживания, а также будет выполнять функции дополнительной защиты при проведении операций.

Внедрение функции будет происходить поэтапно, сейчас проект находится на этапе тестирования. В конце 2016 года Тинькофф Банк уже внедрил LUNA в инфраструктуру и мобильные устройства сотрудников банка с целью подтверждения личности клиентов, внутреннего аудита и пополнения базы фотографий.