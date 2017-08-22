Яндекс запустил алгоритм «Королев» для поиска по смыслу

Разработчики Яндекса объявили о запуске нового поискового алгоритма «Королев», который умеет искать ответы не только по ключевым словам, но и по смыслу.





Как поясняют разработчики, алгоритм с помощью нейронной сети сопоставляет смысл запросов и веб-страниц. Он сравнивает семантические векторы поисковых запросов и веб-страниц целиком — а не только их заголовков. Это позволяет точнее отвечать на сложные запросы.

Тексты веб-страниц в семантические векторы преобразует нейросеть. Для обучения новой версии поиска используются поисковая статистика и оценки миллионов людей. Алгоритм высчитывает векторы страниц не в режиме реального времени, а заранее, на этапе индексирования. Когда человек задает запрос, алгоритм сравнивает вектор запроса с уже известными ему векторами страниц. Такая схема позволяет начать подбор веб-страниц, соответствующих запросу по смыслу, на ранних стадиях ранжирования.