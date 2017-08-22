В Яндекс.Деньги появились бонусы с учетом интересов пользователя

Команда платежного сервиса Яндекс.Деньги сообщила о запуске новой функциональности. Теперь пользователи смогут получать скидки и бонусы, отобранные с учетом их интересов.


Сервис подбирает бонусы в зависимости от пола, возраста и предпочтений пользователя. Для этого применяется Крипта — технология Яндекса, которая работает на основе машинного обучения и умеет выделять группы пользователей по их поведению в интернете. Персональные скидки можно использовать при оплате заказа из электронного кошелька, с банковской карты или наличными. Главное, чтобы скидочный купон был сохранен в кошельке Яндекс.Денег.

Скидку можно сохранить и активировать позже. Все предложения хранятся в разделе «Скидки и бонусы». Для каждого из них сервис показывает срок действия. После его окончания электронные купоны сами исчезают из кошелька. Помимо персональных скидок, в раздел попадают предложения для всех пользователей и бонусы дня, которые действуют сутки.

Скидки и бонусы Яндекс.Деньги предоставляют совместно с компаниями Flocktory и Get4Click. Подбор предложений для каждого человека сервис проводит самостоятельно. Сейчас скидки доступны в десктопной и мобильной версиях сайта Яндекс.Денег, а также в приложениях для Windows 10 и Windows 10 Mobile. В будущем они появятся и в приложениях для других мобильных платформ.

Источник
Яндекс
Теги
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