Что случилось 22 августа 2017 года?

Final Fantasy XV была анонсирована для PC. Также на GamesCom 2017 сообщили о разработке ремейка Fear Effect и Age of Empires IV. Кроме того, мы увидели новое видео Need for Speed: Payback. 

Сайт NASA упал из-за солнечного затмения! Samsung Galaxy J5 (2016) в скором времени обновится до Android Nougat. По слухам, за Samsung Galaxy Note 8 попросят 940 долларов на азиатских рынках. А смартфоны уже начали обновляться до Android 8.0 Oreo.

ФАС разрешила не отменять внутрисетевой роуминг до декабря. Объявлена российская цена интерактивного проектора Sony Xperia Touch на базе Android. В Гвинте из «Ведьмака» появится одиночная кампания

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