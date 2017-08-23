Илон Маск показал первый скафандр SpaceX

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск (Elon Musk), создатель автомобильного гиганта Tesla и космической компании SpaceX, опубликовал в своем аккаунте Instagram первую официальную фотографию скафандра от SpaceX.





По словам Маска, это не макет и скафандр на самом деле работает. Он уже прошел испытания под двойным вакуумным давлением. Также Маскировании отметил, что разработчикам оказалось невероятно сложно прийти к балансу эстетичности и функциональности. Дополнительные подробности он пообещал сообщить в ближайшие дни.

Как ожидается, скафандр будет использоваться космонавтами международного аэрокосмическое агентство NASA в рамках коммерческой программы, когда SpaceX начнет запускать людей на Международную космическую станцию.