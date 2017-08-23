Автоподключение к Wi-Fi в московском транспорте теперь можно настроить

Компания МаксимаТелеком объявила о появлении возможности настроить приоритетное подключение к сети московской бесплатной сети Wi-Fi (MT_FREE) на разных видах транспорта. Настройки можно сделать через обновленное приложение MT Cabinet для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android.

В приложении предусмотрены опции для автоматического подключения только в наземном транспорте (автобусы, троллейбусы и трамваи), электричках ЦППК и всему сразу. Такой подход решает проблему, когда смартфон пользователя автоматически подключается к Wi-Fi проезжающего рядом троллейбуса или автобуса и неожиданно теряет связь, срывая работу навигатора или онлайн-воспроизведения музыки, поскольку требуется пройти авторизацию и просмотреть рекламу.

Напомним, МаксимаТелеком является оператором крупнейшего в Европе Wi-Fi-пространства на транспортной инфраструктуре, в том числе и московском метро. Сейчас она работает также над запуском сети Wi-Fi в Санкт-Петербурге.

Обновленное приложение MT Cabinet для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.