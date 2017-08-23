NASA открыло голосование за лучшее сообщение для отправки в космос

Международное аэрокосмическое агентство NASA начало открытое народное голосование за лучшее сообщение из социальных сетей. Напомним, акция проводится в честь сорокалетия миссии "Вояджер".


С 1 августа пользователям соцсетей предлагалось публиковать сообщения с хэштегом #MessageToVoyager, лучшее из которых будет отправлено на зонд "Вояджер-1". Сообщение должно было содержать не больше 60 символов, включая буквы английского алфавита, цифры, пробелы и знаки препинания. Их можно публиковать в Twitter, Instagram, Facebook, Google+ или Tumblr до 15 августа.

Изречение будет выбрано командой миссии и народным голосованием. Народное голосование продлится с 23 по 29 августа. 5 сентября его отправят в космос. Проголосовать можно на сайте акции по адресу voyager.jpl.nasa.gov/message.

Источник
NASA
Теги
социальная сеть фейспалм космос NASA НАСА voyager

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