В Одноклассниках появились тематические подборки в “Музыке”

Разработчики социальной сети Одноклассники сообщили о запуске тематических подборок в музыкальном разделе. Они находятся в обновленном разделе “Сборники”. Композиции сгруппированы под определенное настроение, жанр, занятие или ситуацию.

Плейлисты будут собираться музыкальными редакторами Одноклассников. Планируется регулярное обновление коллекции плейлистов. Впрочем, помимо редакторских подборок туда входят и популярные плейлисты от пользователей соцсети. Поклонники музыки смогут подписываться на отдельные сборники и сохранять их себе. Также появился отдельный поиск по сборникам.

В сборники будут попадать музыкальные композиции российских и зарубежных артистов, новинки, хитовые треки и лидеры музыкальных чартов, саундтреки из фильмов и сериалов и другое. На данный момент сборники сгруппированы по шести основным блокам “Под настроение”, “По жанрам”, “Для спорта”, “Для работы”, “Лидеры чартов” и “Хиты всех времен”. Также есть отдельный блок “Профи рекомендуют”, где будут появляться подборки от музыкальных лейблов, радиостанций и других партнеров соцсети.

Тематические сборники доступны в веб-версии социальной сети. Разработчики планируют в последствии добавить их и в приложения Одноклассников на iOS и Android.