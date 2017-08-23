Пользователи банка «Открытие» смогут переводить деньги по фотографии

Банк «Открытие» планирует запустить с сентября 2017 года возможность перевода денег между клиентами с помощью фотографий. Об этом рассказал журналистам издания «Ведомости» Алексей Благирев, директор по инновациям банка.


По его словам, для осуществления перевода потребуется сфотографировать получателя через мобильное приложение или загрузить его фото. Система распознает существующего клиента и можно будет отправить ему деньги.

В базе данных «Открытия» на данный момент насчитывается почти 1,5 млн фотографий клиентов. Для распознания используется технология российской компании VisionLabs. Для внедрения технологии банк потратил порядка 2 миллионов рублей. За такой перевод будет браться комиссия, которую банк поделит с компанией «Легион лабс», разработчиком мобильного приложения.

Источник
Ведомости
Теги
безопасность деньги банк Открытие

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
NASA открыло голосование за лучшее сообщение для отправки в космос
Microsoft предлагает запускать системы искусственного интеллекта на крошечных процессорах
Nintendo начала принимать PayPal

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 165
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 101
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 83
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37