Пользователи банка «Открытие» смогут переводить деньги по фотографии

Банк «Открытие» планирует запустить с сентября 2017 года возможность перевода денег между клиентами с помощью фотографий. Об этом рассказал журналистам издания «Ведомости» Алексей Благирев, директор по инновациям банка.





По его словам, для осуществления перевода потребуется сфотографировать получателя через мобильное приложение или загрузить его фото. Система распознает существующего клиента и можно будет отправить ему деньги.

В базе данных «Открытия» на данный момент насчитывается почти 1,5 млн фотографий клиентов. Для распознания используется технология российской компании VisionLabs. Для внедрения технологии банк потратил порядка 2 миллионов рублей. За такой перевод будет браться комиссия, которую банк поделит с компанией «Легион лабс», разработчиком мобильного приложения.