Что случилось 23 августа 2017 года?

Ubisoft рассказала об особенностях Assassin's Creed: Origins для Xbox One X. К Sniper: Ghost Warrior 3 выйдет сюжетный приквел The Sabotage. Для Final Fantasy XV потребуется очень мощный компьютер. Впрочем, Square Enix выпустит также и версию этой JRPG для смартфонов с упрощенной графикой. 

В сеть утекла информация о стоимости Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact. Meizu M6 Note был представлен официально. Sony пообещала вернуть до 50% стоимости своих "водонепроницаемых" смартфонов. Автоподключение к Wi-Fi в московском транспорте теперь можно настроить.

В Одноклассниках появились тематические подборки в “Музыке”. В Android 8.0 Oreo появилась функция для спасения от циклических перезагрузок.YotaPhone 3 представили в посольстве России в Пекине. Nintendo начала принимать PayPal. 

iPhone 8 получит версию на 512 ГБ. А Samsung наконец-то представила Galaxy Note 8 официально.

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