Яндекс запустил инструмент для перевода Яндекс.Браузера

Команда разработчиков Яндекс.Браузера сообщила о запуске инструмента, который позволит пользователям принять участие в локализации браузера, а впоследствии и других продуктов Яндекса.





На данный момент Яндекс.Браузер доступен на 15 языках. Как отмечают разработчики, в Яндексе для локализации приложений используются услуги профессиональных переводчиков, но порой даже перевод от простых пользователей может быть полезен, потому что опирается на реальный опыт работы с продуктом.

Чтобы поучаствовать в переводе, потребуется открыть сайт Yandex Language Community и выбрать предпочитаемую языковую пару. На данном этапе предлагаются три направления перевода: русский — армянский, русский — казахский и английский — немецкий.