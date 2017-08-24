Яндекс запустил инструмент для перевода Яндекс.Браузера

Команда разработчиков Яндекс.Браузера сообщила о запуске инструмента, который позволит пользователям принять участие в локализации браузера, а впоследствии и других продуктов Яндекса.


На данный момент Яндекс.Браузер доступен на 15 языках. Как отмечают разработчики, в Яндексе для локализации приложений используются услуги профессиональных переводчиков, но порой даже перевод от простых пользователей может быть полезен, потому что опирается на реальный опыт работы с продуктом.

Чтобы поучаствовать в переводе, потребуется открыть сайт Yandex Language Community и выбрать предпочитаемую языковую пару. На данном этапе предлагаются три направления перевода: русский — армянский, русский — казахский и английский — немецкий.

Источник
Яндекс
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