Что случилось 24 августа 2017 года?

Представлено видео геймплея Age of Empires: Definitive Edition. Need for Speed: Payback показали в 4K. Представлена карта игрового мира Assassin's Creed: Origins. Mass Effect могут продолжить. 

В сети появилось первое детальное изображение звезды Антарес. Apple окончательно отказалась от собственного беспилотного автомобиля. В продажу поступил смартфон дорогой Lamborghini Alpha-One за 2450 долларов. В сети появились изображения черного и розового смартфона Sony Xperia XZ1. 

Nikon представила полнокадровую зеркалку D850. Samsung Galaxy Note 8 сравнили с iPhone 8 на фото со всех сторон. Caviar запустил предзаказ на iPhone 8 из янтаря, березы и нефти. Google Pixel 2 и Pixel XL 2 на базе Snapdragon 836 дебютируют 5 октября.

Samsung анонсировала беспроводный пылесос POWERstick Pro. Потенциальный Xiaomi Mi MIX показался на фото. 

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