Главное за неделю: смартфон Samsung Galaxy Note 8, Android 8.0 от Google и YotaPhone 3
На этой рабочей неделе, последней полностью летней в этом году, компания Samsung официально представила смартфон Galaxy Note 8. Google показала, на что способна новая операционная система Android 8.0 Oreo. А в Китае состоялась презентация "нашего" YotaPhone 3. Об этих и других важных новостях недели читайте в нашем еженедельном дайджесте.
Google показала Android 8.0 Oreo
Компания Google представила официально новую версию своей мобильной операционной системы Android 8.0 Oreo, ранее известной как Android O.
Android O привносит целый ряд заметных новшеств. Среди них — каналы оповещений, "картинка-в-картинке", адаптивные пиктограммы. Каналы оповещений позволят разработчикам предоставлять пользователю больше свободы над типами оповещений и их поведением. Так называемые Notifications Dots — точки оповещений, показывающие на пиктограммах приложений появление непрочитанных сообщений и других событий. По долгому нажатию на пиктограмму можно просмотреть уведомления, в дополнение к общему разделу с уведомлениями.Автозаполнение позволяет запоминать пароли и логины для приложений.
По словам разработчиков, платформа стала заметно быстрее, загружается в два раза быстрее и сводит к минимуму активность в фоновом режиме. Отдельно стоит отметить проведенную работу над оптимизацией энергопотребления. Для этого были внедрены дополнительные ограничения на то, какие действия могут выполнять приложения в фоновом режиме. С помощью поддержки приложений с мгновенным запуском (Android Instant Apps) можно попасть в новые приложения, не устанавливая их.
Была доработана функция копирования и вставки текста Smart Text Selection с задействованием нейросетей — по двойному или долгому нажатию на текст ОС определит, если это имя, телефонный номер или адрес, и выберет нужный участок целиком.
За безопасность отвечает функция Google Play Protect. Разработчики Google уже проверяют приложения в Play Store на безопасность. Теперь это станет более наглядно — при заходе в магазин приложений пользователь сможет увидеть, что приложения на смартфоне были недавно проверены. Вредоносные приложения будут блокироваться и удаляться со смартфона. Также Google Play Protect позволит найти устройство, как Find My iPhone у Apple.
Кроме того, в Android Oreo появилось более шести десятков новых эмодзи. Google собирается опубликовать исходные коды в AOSP (Android Open Source Project) уже сегодня. Сборки для смартфонов Pixel и Nexus 5X/6P сейчас проходят тесты у операторов и разработчики планируют вскоре начать распространение апдейта для них, а также для Pixel C и Nexus Player.
Samsung Galaxy Note 8 представлен официально
Как и ожидалось, компания Samsung представила свой новый смартфон серии Note — Galaxy Note 8.
Он получил дизайн в стиле флагманских Galaxy S8 и S8+ с дисплеем практически во всю переднюю панель и сканером отпечатков на задней панели рядом с камерой. Кстати, Galaxy Note 8 стал первым смартфоном Samsung с двойной камерой.
Смартфон оснащается 6,3-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Quad HD+ (2960×1440 пикселей) с соотношением сторон 18,5:9, как у Galaxy S8, скругленными кромками с двух сторон и функцией «Всегда активный экран» (Always On Display) . В Galaxy Note 8 появилась новая функция App Pair («парные приложения»), которая позволяет создать один ярлык для двух приложений и разместить его на панели Edge, чтобы запускать две программы одновременно в режиме двух окон. Электронное перо S Pen получило более тонкий наконечник, улучшенную чувствительность к силе нажатия.
Galaxy Note 8 получил двойную основную камеру с двумя 12-мегапиксельными модулями с оптической стабилизацией изображения в обоих модулях. Один модуляциями широкоугольный, второй — телефото, обеспечивается двухкратный оптический зум. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп.
Аппаратной основой стал Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Можно использовать либо две SIM-карты, либо одну SIM-ку и карточку microSD.
Размеры составляют 162,6 x 74,8 x 8,5 мм, а вес — 190 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч. Защита от воды и пыли предусмотрена и для смартфона, и для стилуса S Pen, они защищены по стандарту IP68. Допускается погружения в воду на глубину до 1,5 м до 30 минут, после чего смартфон необходимо высушить. Есть функция беспроводной зарядки. Аутентификация возможна с помощью сканера отпечатков пальцев, радужки глаз или распознавания лица. Поддерживается LTE Cat.6, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, ANT+, NFC и MST, GPS, Galileo, BeiDou и ГЛОНАСС, есть USB Type-C.
Samsung Galaxy Note 8 поступит в продажу в середине сентября и будет доступен в четырех цветах — черный, золотистый, серый и синий. Рекомендованная цена пока не объявлена.
YotaPhone 3 официально
В посольстве России в Пекине состоялась первая официальная презентация давно ожидаемого смартфона YotaPhone третьего поколения. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации Ростех. Разработка смартфона нового поколения заняла 10 месяцев. В целом в процессе создания приняли участие более 100 технических специалистов из России и Китая.
YotaPhone 3 получил 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 5,2-дюймовый дисплей E-Ink, 13-мегапиксельную фронтальную и 12-мегапиксельную основную камеры, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3200 мАч, слот для карточек microSD, порт USB Type-C и операционную систему YOTA OS 3.0 на базе Android 7.1.1 Nougat.
Сначала продажи смартфона начнутся в Китае, затем он появится в других странах, в том числе в России. В Азии новый смартфон получил название YOTA3, в России и на других рынках компания планирует использовать бренд YotaPhone 3. Коммерческие продажи начнутся в сентябре 2017 года: 5 сентября откроется предзаказ на премиальную версию YOTA3 на JD.com, уже c 18 сентября станут доступны для покупки все модификации смартфона, затем YOTA3 поступит в продажу в офлайн-розницу.
Версия с 64 ГБ встроенной флеш-памяти оценена в 2398 китайских юаней или 360 долларов США за белую расцветку и 2498 китайских юаней или 374 доллара США за черную. Версия с 128 ГБ встроенной флеш-памяти — в 3098 китайских юаней или 464 доллара США за белую расцветку и 3198 китайских юаней или 479 долларов США за черную.
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