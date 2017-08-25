Falcon 9 вывела на орбиту тайваньский спутник

Компания SpaceX сумела успешно запустить с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния ракету Falcon 9, которая доставила на орбиту спутник наблюдения Земли Formosat-5, оснащенный камерой высокого разрешения, для Национальной космической организации Тайваня.

Спутник был выведен на орбиту ракетой-носителем с возвращаемой ступенью Falcon 9. Уже через 8 минут после запуска первая ступень вернулась на Землю, произведя посадку на плавучей платформе в Тихом океане. 

В 2017 году SpaceX удалось совершить 12 успешных запусков. Таким образом, компания установила новый рекорд по числу запусков за один год и обогнала российский "Роскосмос" с ее 11 успешными стартами. 

Источник
Lenta
Теги
космос SpaceX Falcon 9

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