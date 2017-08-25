Система распознавания речи Microsoft достигла человеческого уровня

Технология распознавания голоса Microsoft впервые достигла уровня, аналогичного человеческому. Об этом сообщила пресс-служба компании.





Исследователям Microsoft Research удалось снизить долю ошибок до 5,1%, тогда как у человека этот показатель по данным ученых составляет от 5 до 6%. Как отмечают разработчики, это значительный шаг вперед по сравнению с показателем 6,3%, который система распознавания Microsoft показывала в сентябре 2017 года.

В научной работе, опубликованной сотрудниками Microsoft Research, описаны последние нововведения, которые позволили достичь настолько низкого уровня ошибок. Ученые использовали сочетание сверточной нейронной сети (CNN) и модели долгой краткосрочной памяти (LSTM), а также ряд подходов, которые и ранее применялись в машинном распознавании речи.



Для проверки результатов использовался тест Switchboard («Коммутатор») — это общепринятый в индустрии языковой корпус, на котором испытывают работу машинного распознавания английской речи. Он состоит из записей разговоров нескольких человек на определенные темы.



Существует и другой, более сложный тест, он называется CallHome («Звонок домой»), где собеседников больше, а тема разговора не задана. В нем нейросетям пока что лишь предстоит сравняться с человеком: частота ошибок машинного распознавания речи Microsoft здесь еще превышает 10%.



Технология распознавания речи используется в операционной системе Windows, цифровом ассистенте Cortana, Microsoft Office, Skype и прочих приложениях компании. Предполагается, что ее улучшенная версия будет введена в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев.