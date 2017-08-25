В Одноклассниках появилась видеореклама с активными кнопками

Команда социальной сети Одноклассники сообщила о запуске нового формата видеорекламы – кликабельных роликов с «активными кнопками» призыва к действию.





По задумке, такой формат позволит использовать видеорекламу для привлечения звонков и онлайн-заказов, продвижения мобильных приложений и увеличения трафика на сайт. Кликнув по видеоролику или кнопке в рекламном объявлении, пользователи смогут перейти на сайт или в магазин приложений, совершить звонок, связаться с компанией в личных сообщениях из своей ленты в соцсети.

К видеорекламе можно добавить кнопку с одним из 11 видов действий: «Перейти», «Установить», «Связаться», «Позвонить» и другие. По запросу рекламодатели смогут создавать кнопки с собственным текстом. Кликабельная видеореклама отображается в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях Одноклассников для iOS и Android.