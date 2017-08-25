В Uber по России появились поездки с несколькими остановками

Разработчики сервиса Uber сообщили о появлении новой возможности для российских пользователей. В приложении Uber в России стала доступна функция заказа поездки с несколькими пунктами назначения.


пользователи могут указать до трех остановок за поездку. Для того чтобы это сделать, при заказе поездки нужно нажать знак «+» рядом с полем «Куда», затем выбрать пункт «Добавить остановку» и указать ее адрес.

Промежуточные адреса можно указывать как во время заказа, так и в пути. Пользователь может удалить ненужные остановки до того, как водитель подтвердит прибытие по указанному промежуточному адресу.

Если пользователь ввел адреса всех остановок заранее, стоимость поездки будет рассчитываться исходя из трех дополнительных минут на каждую остановку к общему времени в пути. Если пользователь добавляет или меняет промежуточные адреса непосредственно во время поездки, окончательная стоимость может меняться в зависимости от реальной продолжительности поездки и общего расстояния.

Источник
Uber
Теги
Россия такси Uber

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