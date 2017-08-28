Apple планирует большой анонс 12 сентября

Компания Apple запланировала на 12 сентября большое мероприятии с анонсом продуктов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, ознакомленные с планами компании.





По словам источника, мероприятие пройдет в театре имени Стива Джобса (Steve Jobs Theater) в еще недостроенном новом кампусе Apple. Однако сроки запуска театра могут повлиять на время или место анонса.

На этом мероприятии ожидается анонс следующего поколения смартфонов, iPhone 8, iPhone 7s и 7s Plus, смарт-часов Apple Watch Series 3 с поддержкой LTE и телеприставки Apple TV с поддержкой 4K HDR, а также релиз или объявление даты выхода программных платформ iOS 11, macOS High Sierra, watchOS 4 и tvOS 11.