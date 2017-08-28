Россия может стать первой страной, запустившей Hyperloop
Россия может оказаться первой страной, где появятся сверхскоростные вакуумные поезда Hyperloop. Об этом рассказал журналистам Джош Гайгел, президент технологического отдела калифорнийской компании Hyperloop One, в интервью информационному агентству ТАСС.
По словам Гайгела, первыми поезда такого типа могут запустить вовсе не в США, а в другой стране, в том числе и в России. Он заявил следующее: "Я бы очень удивился, если бы США стали первыми <...> многие другие страны более прогрессивны с точки зрения регулирующих норм и выдачи лицензий".
В июле Алан Лушников, замминистра транспорта РФ, отметил, что может Россия стать второй страной после США, где будет реализован проект Hyperloop. В качестве проектного проекта сейчас рассматривается строительство ветки Hyperloop протяженностью 65 км по маршруту Хуньчунь (Китай) — порт Зарубино (Приморский край).