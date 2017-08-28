Минфин предлагает запретить покупку криптовалюты частным лицам

Министерство финансов Российской Федерации выступило за запрет на покупку криптовалюты "обычным" людям. Об этом рассказал журналистам Алексей Моисеев, заместитель министра финансов, в интервью телеканалу "Россия 24".


Министерство выступает за приравнивание криптовалюты криптовалюты к финансовым активам и ее продажу через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга. Доступ к торговле криптовалютой должны получить только квалифицированные инвесторы.

Моисеев сообщил буквально следующее: "Мы предлагаем называть это криптовалютой, но регулировать это как иное имущество: квалифицировать это как финансовый актив, и позволить только квалифицированным инвесторам покупать и продавать его на бирже". Также он отметил: "Конечно, мы хотим сделать так, чтобы люди, которые являются квалифицированными инвесторами и хотят инвестировать и считают, что они заработают денег, - пожалуйста, только через Московскую биржу, с тем чтобы обеспечить защиту прав покупателей и продавцов".

Источник
Россия 24
Теги
Россия криптовалюта биткойн Минфин

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