Google представила платформу дополненной реальности ARCore для простых Android-смартфонов

Компания Google представила платформу ARCore, которая позволит создавать приложения для работы с дополненной реальностью на существующих и будущих Android-смартфонах. При этом не потребуется специального аппаратного обеспечения как в случае с технологий Tango.


Комплект для разработчиков SDK ARCore сегодня стал доступен в виде превью. По словам Google, приложения ARCore смогут работать на миллионах устройств. С сегодняшнего дня — на Pixel и Samsung Galaxy S8, работающих под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. К моменту выхода платформы из стадии планируется поддержка 100 миллионов устройств. Google сотрудничает для этого с такими производителями, как Samsung, Huawei, LG, ASUS и другими.


ARCore акцентируется на трех возможностях. Во-первых, отслеживая основные точки пространства с помощью камеры смартфона и сенсоров, определяется позиция и ориентация смартфона при движении, а виртуальные объекты остаются точно размещены. Во-вторых, определяются особенности окружающих объектов, чтобы виртуальные объекты располагались на столе, полу или других уместных местах. В-третьих, обращается внимание на окружающее освещение, чтобы светотень и блики на виртуальные объектах соответствовали окружению.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID Google виртуальная реальность дополненная реальность

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