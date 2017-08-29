Обнаружен скелет ихтиозавра с зародышем внутри

Ученые из Германии и Великобритании нашли скелет самки ихтиозавра, которая погибла во время беременности. Внутри животного были обнаружены останки эмбриона, сообщает ScienceDaily.

Останки ящера были извлечены из пород на побережье графства Сомерсет в Великобритании еще в середине 90-х годов прошлого века. До того, как они попали в коллекцию Государственного музея Нижней Саксонии в Ганновере (Германия), изучением костей никто не занимался.

Исследование провели только в 2017 году. Выяснилось, что образцы принадлежат виду Ichthyosaurus somersetensis, а от зародыша остались части позвоночника, плавника, несколько ребер и другие кости. Длина цепочки позвоночника составила лишь 7 см, так как, по словам ученых, скелет детеныша еще не успел полностью сформироваться.

Палеонтологи счтают, что длина матери составляла 3-3,5 метра. Это далеко не самый курпный вид ихтиозавров, некоторые виды росли до 20 метров! Жили же эти существа, являющиеся морскими ящерами, одновременно с динозаврами. Однако к динозаврам не относились, представляя собой отдельную эволюционную ветвь.