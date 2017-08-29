Обнаружен скелет ихтиозавра с зародышем внутри

Ученые из Германии и Великобритании нашли скелет самки ихтиозавра, которая погибла во время беременности. Внутри животного были обнаружены останки эмбриона, сообщает ScienceDaily. 

Останки ящера были извлечены из пород на побережье графства Сомерсет в Великобритании еще в середине 90-х годов прошлого века. До того, как они попали в коллекцию Государственного музея Нижней Саксонии в Ганновере (Германия), изучением костей никто не занимался.

Исследование провели только в 2017 году. Выяснилось, что образцы принадлежат виду Ichthyosaurus somersetensis, а от зародыша остались части позвоночника, плавника, несколько ребер и другие кости. Длина цепочки позвоночника составила лишь 7 см, так как, по словам ученых, скелет детеныша еще не успел полностью сформироваться. 

Палеонтологи счтают, что длина матери составляла 3-3,5 метра. Это далеко не самый курпный вид ихтиозавров, некоторые виды росли до 20 метров! Жили же эти существа, являющиеся морскими ящерами, одновременно с динозаврами. Однако к динозаврам не относились, представляя собой отдельную эволюционную ветвь.

Источник
Лента
Теги
наука динозавры

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Google представила новый интерфейс YouTube с темной темой
Бесплатный Wi-Fi появится в 39 устаревших советских кинотеатрах в Москве
Ученые обнаружили ранее неизвестную опасность для человека при полете в космос

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 177
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 108
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 88
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29