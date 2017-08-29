Ученые обнаружили ранее неизвестную опасность для человека при полете в космос

Российские и канадские ученые вместе обнаружили новую опасность для человека при полете в космос. Выяснилось, что организм регаирует на невесомость, как на болезнь, соответствующим образом ведет себя и имунная система, которая включает защитные механизмы.

К таким выводам эксперты пришли, изучив анализ концентрации 125 белков в плазме крови 18 российских космонавтов. Анализы взяли сначала за месяц до полета, затем после возвращения из космоса и, наконец, через неделю после полета.

Анализы показали, что концентрация белков, участвующих в регуляции иммунитета, действительно менялась. Полет в космос нашим организмом воспринимается в качестве болезни на молекулярном уровне. И при полете адаптироваться приходится всем типам клеток, органам и тканям.

В будущем ученые планируют использовать точечный метод для поиска специфических белков, влияющих на организм в условиях невесомости. Кровь собираются брать у космонавтов прямо на орбите.