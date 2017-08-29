Бесплатный Wi-Fi появится в 39 устаревших советских кинотеатрах в Москве

В 39 районных культурных центрах в Москве после реконструкции появится бесплатный Wi-Fi. Центры создают на месте устаревших советских кинотеатров. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.


Первые такие центры откроются в 2018 году. Это «стеклянные» кинотеатры «Ангара» и «Будапешт», расположенные на юге и северо-востоке города, а также «Восход» и «Саяны», расположенные на юго-востоке и востоке Москвы. Остальные центры планируют постепенно открывать до конца 2019 года.

Как рассказали в пресс-службе компании застройщика, бесплатный Wi-Fi будет доступен всем посетителям районных культурных центров как внутри, так и на прилегающей территории. Детальная схема, по которой горожане смогут авторизоваться и получить доступ к сети, сейчас разрабатывается.

Источник
Портал мэра и правительства Москвы
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