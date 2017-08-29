Google представила новый интерфейс YouTube с темной темой

Компания Google официально представила новый дизайна популярного видеосервиса YouTube как в веб-версии, так и для мобильных приложений. Также был обновлен логотип и значок YouTube. Он стал более четким и подстраивается под размер экрана.





По словам разработчиков, за последние месяцы они запустили ряд обновлений и планируют запустить еще больше до конца года. Новшества расширяют функциональность и реализуют единый дизайн YouTube на разных устройствах.

В веб-версии редизайн тестировался с мая 2017 года на небольшой группе пользователей, а теперь становится доступен для пользователей по всему миру. Оформлении выполнено в соответствии с концепцией Material Design. Среди самых заметных изменений — ночной режим. Если он включен, цветовая схема сайта становится темной.

В мобильном приложении появилась возможность возможность проматывать видео на 10 секунд назад или вперед двойным касанием в левой или правой части проигрывателя. Также ведется работа над тем, чтобы проигрыватель автоматически подстраивался под формат ролика. В результате контент будет воспроизводиться без черных прямоугольников по бокам. При воспроизведении контента в полноэкранном режиме можно изучить подборку рекомендованных роликов.

Цвет баннера в приложении был изменен с красного на белый, вкладки переместили вниз страницы, также появились новые вкладки «Библиотека» и «Аккаунт». Кроме того, в мобильном приложении появилась опция изменения скорости воспроизведения.