Google представила новый интерфейс YouTube с темной темой

Компания Google официально представила новый дизайна популярного видеосервиса YouTube как в веб-версии, так и для мобильных приложений. Также был обновлен логотип и значок YouTube. Он стал более четким и подстраивается под размер экрана.


По словам разработчиков, за последние месяцы они запустили ряд обновлений и планируют запустить еще больше до конца года. Новшества расширяют функциональность и реализуют единый дизайн YouTube на разных устройствах.

В веб-версии редизайн тестировался с мая 2017 года на небольшой группе пользователей, а теперь становится доступен для пользователей по всему миру. Оформлении выполнено в соответствии с концепцией Material Design. Среди самых заметных изменений — ночной режим. Если он включен, цветовая схема сайта становится темной.

В мобильном приложении появилась возможность возможность проматывать видео на 10 секунд назад или вперед двойным касанием в левой или правой части проигрывателя. Также ведется работа над тем, чтобы проигрыватель автоматически подстраивался под формат ролика. В результате контент будет воспроизводиться без черных прямоугольников по бокам. При воспроизведении контента в полноэкранном режиме можно изучить подборку рекомендованных роликов.

Цвет баннера в приложении был изменен с красного на белый, вкладки переместили вниз страницы, также появились новые вкладки «Библиотека» и «Аккаунт». Кроме того, в мобильном приложении появилась опция изменения скорости воспроизведения.

Источник
YouTube
Теги
Google видео YOUTUBE

Комментарии

Материалы по теме

Amazon покупает Twitch за миллиард долларов

26 августа 2014

Google готовит к выпуску новые версии YouTube

20 февраля 2015

Google официально запустила превью редизайна YouTube с темной темой

3 мая

iMotion HD - кадры в секунду

18 марта 2014

Vodio - YouTube в лучшем виде

7 апреля 2014

YouTube покупает Twitch за миллиард долларов

20 мая 2014
Из рубрики
Бесплатный Wi-Fi появится в 39 устаревших советских кинотеатрах в Москве
Обнаружен скелет ихтиозавра с зародышем внутри
Ученые обнаружили ранее неизвестную опасность для человека при полете в космос

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 177
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 108
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 88
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37
Абонент МТС со специальным тарифом для роуминга скачал навигатор на 120 тысяч рублей 29