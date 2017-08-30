Что случилось 29 августа 2017 года?

The Elder Scrolls: Skyrim VR не понравилась видеоблогерам. PlayStatin VR дешевеет. Полицейская погоня в Need for Speed: Payback выглядит весьма впечатляюще. А Mario + Rabbids: Kingdom Battle получает высокие оценки. 

Ученые обнаружили ранее неизвестную опасность для человека при полете в космос. Обнаружен скелет ихтиозавра с зародышем внутри. Samsung рассчитывает, что Galaxy Note 8 окажется успешнее Galaxy Note 5. Apple может представить новые iPhone уже 12 сентября в «театре Стива Джобса». 

AMD начала продажи видеокарты Radeon RX Vega 56. В World of Tanks появились массовые бои 30 на 30. Samsung представила розовый Galaxy Note 8. Samsung Galaxy J7 (2016) начал обновляться до Android 7.0 Nougat. 

Google представила новый интерфейс YouTube с темной темой. Недорогой смартфон Xiaomi Mi A1 обзаведется безрамочным экраном. 

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