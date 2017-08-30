2ГИС адаптирован под мобильные

Разработчики справочно-картографического сервиса 2ГИС объявили о запуске переработанной версии мобильного сайта по всей России. По словам разработчиков, теперь m.2gis.ru полностью адаптирован под мобильные устройства.





Первые варианты обновленной мобильной версии появились около года назад. В январе продукт запустили в Уфе, а через месяц в Новосибирске в тестовом режиме. Сейчас разработчики исправили ошибки и запустили редизайн мобильного 2ГИС на всю страну.

Раньше мобильная версия 2ГИС была уменьшенной копией "большого" сайта с урезанной функциональностью. Теперь же реализованы почти все функции, а интерфейс спроектирован так, чтобы пользователь мог искать компании строить маршруты на ходу одной рукой. Кроме того, стартовый экран продукта теперь загружается примерно в 2 раза быстрее старой версии.