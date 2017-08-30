В Одноклассниках появилась система продвижения для блогеров

Команда социальной сети Одноклассники начала тестировать специальные инструменты для продвижения видео и прямых трансляций от блогеров. Авторский контент будет автоматически попадать в ленту пользователей в виде “карусели” рекомендаций.


Чтобы подать заявку на промо, блогеру необходимо ознакомиться с разделом “Помощь”. Здесь же автор может найти интересующие его вопросы по ведению и монетизации блога. Само продвижение будет происходить уже автоматически. В планах разработчиков предоставить блогерам возможность настройки таргетинга.

Источник
Одноклассники
Теги
социальная сеть блог одноклассники

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