В Одноклассниках появилась система продвижения для блогеров

Команда социальной сети Одноклассники начала тестировать специальные инструменты для продвижения видео и прямых трансляций от блогеров. Авторский контент будет автоматически попадать в ленту пользователей в виде “карусели” рекомендаций.





Чтобы подать заявку на промо, блогеру необходимо ознакомиться с разделом “Помощь”. Здесь же автор может найти интересующие его вопросы по ведению и монетизации блога. Само продвижение будет происходить уже автоматически. В планах разработчиков предоставить блогерам возможность настройки таргетинга.