ВКонтакте начали прием заявок на Хакатон 2017 с призовым фондом в миллион рублей

Команда социальной сети ВКонтакте объявила о начале приема заявок на Хакатон 2017 в сообществе vk.com/vkhackathon. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 20 по 22 октября.


В этом году участие в мероприятии смогут принять 100 команд. В рамках Хакатона будут соревноваться свыше 300 программистов, дизайнеров и других специалистов в течение трех дней. Они будут работать над решением задач в пяти различных направлениях: финтех, культура, благотворительность, медиа и инфраструктурные проекты. Общий призовой фонд соревнования составит 1 миллион рублей.

Кураторами Хакатона впервые станут не только разработчики ВКонтакте, но и представители UNESCO, Тинькофф Банка, Selectel, Третьяковской галереи, издания «Такие дела», Большого театра и многих других организаций и медиа. Они сформулируют задания для Хакатона, предоставят API и оценят итоговые проекты.

Источник
ВКонтакте
Теги
безопасность вконтакте шапочка из фольги Хакатон

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