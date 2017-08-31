Что случилось 30 августа 2017 года?

Gearbox заявила, что вряд ли создаст Half-Life 2: Episode 3. Файтинг Absolver получил оценки. А украинцы пообещали крутую графику в следующей Metro. Смартфоны Google Pixel от оператора Verizon начали обновляться до Android 8.0. Meiigoo показала, как делает 3D-стекло для смартфона S8.

Защищенный смартфон Ulefone Armor 2 прошел испытания в реальной жизни. Xiaomi представит смартфон Mi MIX 2 11 сентября. Samsung Galaxy J7+ с двойной камерой показался на видео. Samsung выпускает сверхширокоформатный 49-дюймовый геймерский монитор.

Acer представила мощный игровой ПК Predator Orion 9000. Док в iOS 11 заменит экранную кнопку в iPhone 8. Samsung представила смарт-часы Gear Sport и фитнес-браслет Gear Fit 2 Pro с защитой от воды. 

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