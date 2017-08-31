Одноклассники запустили карту Москвы с видеоэкскурсиями звезд

Команда социальной сети Одноклассники совместно с правительством Москвы запустили проект “100личности”. Проект представляет собой карту с короткими видеоэкскурсиями по интересным местам столицы.


Проект приурочен к 870-летию Москвы, гидами стали российские знаменитости, такие как Федор Бондарчук, Фекла Толстая, Егор Дружинин, Влад Лисовец и другие.


Карта доступна на сайте moscow870.ok.ru и в специальном приложении в Одноклассниках. Посмотреть видеоэкскурсии можно в браузере с компьютера или смартфона, в мобильных приложениях Одноклассников на iOS и Android и в приложении социальной сети для Smart TV.


Для экскурсий были выбраны интересные места столицы с необычной историей. Всего на карте доступны 16 экскурсий. Так, режиссер Федор Бондарчук рассказывает о грозе, которая сподвигла Павла Третьякова основать училище для глухонемых на Донской улице. Актер и хореограф Егор Дружинин делится историей переоформления фасада Чайного дома на Мясницкой. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказывает о катке в Крапивинском переулке, который изменил судьбу знаменитого купца и мецената Алексея Бахрушина.

Источник
Одноклассники
Теги
Россия социальная сеть москва одноклассники

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