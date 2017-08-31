Назван возраст колец Сатурна

Зонд "Кассини" передал на Землю новую порцию информации, в которой, кроме всего прочего, содержались данные о возрасте колец Сатурна. Оказывается, они довольно молодые по меркам вселенной и Солнечной системы, им всего примерно 100 миллионов лет.

К слову, ранее предполагалось, что кольца куда старше и существуют 4,5 миллиарда лет. Также ученые заявили, что вес колец с возрастом увеличивается.

Эксперты предполагают, что кольца состоят из остатков спутников Сатурна, которые разрушились как раз 100 миллионов лет назад.

Зонд "Кассини" был отправлен с Земли в 1997 году. До Сатурна он долетел в 2004. 15 сентября "Кассини" упадет в атмосферу планеты и останется там навсегда.