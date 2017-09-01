Instagram запустил «Истории» в браузере

Команда фотосервиса Instagram сообщила о запуске возможности смотреть Stories (Истории) через браузер на сайте instagram.com. Возможность доступна как в мобильной, так и десктопной версиях сайте Instagram.


Правда, внедряться она будет постепенно, для всех пользователей она станет доступна в течение ближайших недель. Также на ближайшие месяцы запланировано внедрение возможности публикации Историй через мобильный сайт.

Чтобы просмотреть Истории, надо открыть instagram.com и проверить их на верху ленты, точно также, как в мобильном приложении, а затем можно использовать кнопки стрелок для перехода между видео.

Источник
Instagram
Теги
смартфон планшет браузер INSTAGRAM истории

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