В России могут запретить устраивать майнинг-фермы в квартирах

В России предлагается запретить устанавливать майнинг-фермы для получения криптовалюты в жилых помещениях. Об этом рассказал журналистам RT Илья Массух, президент Фонда информационной демократии.





Массух входит в рабочую группу при президенте России по развитию интернета. Вопрос о майнинг-фермах может быть рассмотрен на очередном ее заседании, запланированном на середину сентября.

Как отметил Массух, подобные фермы не только увеличивают нагрузку на электросеть в несколько раз, но и заметно повышают температуру в квартире. Все это может оказаться небезопасно для жильцов. Массух пояснил: «Электрические сети вряд ли выдержат, и уж точно домашняя вытяжка неспособна удалить тепло, которое там будет генериться. Соответственно, могут возникать пожары. Использование жилого фонда для создания каких-то дата-центров надо изучить на предмет запрета».

Также он считает, что добычу криптовалюты на территории России вообще не стоит поощрять: «Практически все компьютерные мощности являются не российскими, сам биткоин запрещен внутри страны. Соответственно, это идет куда-то на какие-то внешние биржи. Вск, что остаётся внутри страны, — это траты электроэнергии. Достаточно сомнительная эффективность для экономики России».