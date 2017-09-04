Минкомсвязи предлагает обложить НДФЛ операции с криптовалютами

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ готовит предложения по работе с криптовалютами в России. Об этом рассказал Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ, журналистам в ходе саммита БРИКС в Китае.


В частности, Никифоров пояснил: "Нам необходимо подготовить некий свод правил, которые описывают, как эти операции могут осуществляться легально и как они должны налогооблагаться". По его мнению, операции с криптовалютами должны облагаться не НДС или налогом на прибыль, а налогом на доход физического лица в части дохода от конвертации такой валюты.

Также Минкомсвязи готовит предложения по обороту собственной российской криптовалюты. Никифоров подчеркнул: ""Я считаю, что у нас не должно быть слепого поклонения биткоину или etherium, потому что они все для нас чужды с точки зрения того, что они основаны не на российской криптографии. Это может быть какой-то криптографический инструмент на технологии блокчейн, который может использоваться в тех или иных финансовых операциях, основанных на российской криптографии".

Источник
ТАСС
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Россия Минкомсвязи налог криптовалюта биткойн

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