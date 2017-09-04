День основания Google

4 сентября 1956 года компания IBM выпустила первый компьютерный жёсткий диск. Точнее, прототипы HDD встречались и раньше, но создавались учёными для учёных и в открытую продажу не поступали. А двойня жёстких дисков IBM 350 и IBM 355 сдавалась в аренду всем желающим в составе системы IBM 305 RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) за какие-то $3200 в месяц.



Это не машина спортлото и не промышленный обогреватель — это первый коммерческий жёсткий диск

За такие (прямо скажем, «неподъёмные» для частного лица) деньги покупателю предлагался магнитный накопитель ёмкостью 4,4 МБ — это примерно половина места одного файла с песенкой в формате MP3. Но в 1950-е жёсткий диск создавался не для развлечений, а инженерных задач и учёта в крупных компаниях, поэтому спрос на новинку был стабильно высок. Одними из первых заказчиков 305 RAMAC были Военно-морские силы США и автомобильный концерн Chrysler.



Персональный компьютер 1950-х годов занимал крупную комнату и весил больше тонны

Технически первый жёсткий диск полувековой давности не так уж сильно отличался от современных образцов: набор из дисков с ферромагнитным слоем соседствовал с комплектом головок для чтения и записи на механическом приводе и тогда, и сейчас. Только сам жёсткий диск был здоровенным шкафом в 1,7 м высотой и 1,5 — шириной. На фоне всей системы RAMAC, которая состояла из процессора, принтера, перфоратора, консоли и весила больше тонны, жёсткий диск был поистине миниатюрным накопителем.

4 сентября 1973 года инженер Гари Бун получил патент на однокристальный процессор. Таким образом, первенство в изобретении процессора современного образца разделилось между компанией Texas Instruments (в которой работал Бун) и Intel, которая в те же годы самостоятельно разработал коммерческий однокристальный микропроцессор — Intel 4004.



До появления Texas Instruments TMS 1000 процессоры представляли собой россыпь отдельно работающих микросхем

Так или иначе, TI принадлежит первенство в идее размещения процессора и его кеш-памяти на единственной интегральной схеме — уже тогда такое производство сделало компьютеры намного доступнее и эффективнее.

4 сентября 1998 года зарегистрирована корпорация Google. Строго говоря, свою деятельность будущий поисковый гигант начал двумя годами раньше, но в 1996-м это был всего лишь студенческий исследовательский проект по созданию интернет-поиска.



Изначально Google выглядел вот так

Изначально научным проектом занимались два студента Стэнфордского университета — Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые совместно разработали алгоритм PageRank. Этот алгоритм, который научился вычислять «важность» каждой страницы в интернете, и стал причиной лидерства Google среди всех аналогичных поисковых систем.

Изначально компания была зарегистрирована в гараже друга Брина и Пейджа в штате Калифорния, но главное — страница google.com стала доступна для всех желающих, а интернет-поиск стал более удобным и «умным».