Facebook требует от «Золотой короны» отдать facebook.ru

Компания Facebook требует от российской компании ЗАО ЦФТ («Центр финансовых технологий») передать ей безвозмездно домен facebook.ru. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на претензионное письмо, направленное Facebook в адрес ЦФТ.



facebook.ru в кэше Google

ЗАО ЦФТ стоит за платежной системой «Золотая корона» и домен facebook.ru принадлежит ей с 2015 года. С недавнего времени при попадании на facebook.ru пользователи автоматически переадресовывались на сайт «Золотой короны». На момент написания новости по адресу facebook.ru выдается ошибка 404.

Юристы Facebook требуют от ЦФТ отказаться от использования товарного знака facebook до 30 сентября 2017 года, а также передать ей домен facebook.ru на безвозмездной основе. В письме подчеркивается, что Facebook Inc. основана в 2004 году и ей принадлежат права на товарный знак facebook в различны написаниях, а домен facebook.ru воспроизводит зарегистрированный товарный знак. Впрочем, в России товарный знак зарегистрирован с 2007 года.

Также Facebook ссылается на статью 1515 Гражданского кодекса РФ, в рамках которой предусмотрена компенсация в размере 5 миллионов рублей или двойная стоимость лицензии на товарный знак в случае неправомерного использования чужого товарного знака.