Криптовалюты рухнули после запрета ICO в Китае

Курсы основных криптовалют стремительно пошли вниз. Так рынок отреагировал на заявление Народного банка Китая о том, ICO в стране запрещены и все операции по ним должны быть прекращены.

ICO — это первичное размещение криптовалюты. Обычно этот процесс сравнивают с IPO — размещением акций компании на бирже — но в действительности ICO проводят для краудфандинга. Стартап распродаёт так называемые «токены» — купоны. Если ICO успешно, то его токены будут торговаться на биржах и, вероятно, вырастут. После запуска проекта токены могут использоваться в качестве внутренней валюты. Вообще же говоря, вся механика ICO прописывается в «контракте» — специальной программе, которая выполняется в криптовалютном кошельке, осуществляющем сбор средств (в криптовалютах вроде Ethereum) в рамках ICO.

После новостей из Китая курсу всех основных криптовалют пошли вниз. Ethereum, который чаще других используется стартапами для ICO, потерял за сутки почти 20%, упав с $351 до $280 за ETH (Ether, монета в Ethereum). Курс Bitcoin, играющий сегодня роль «цифрового золота» (в значении роли в экономики), снизился почти на 10%: с $4649 до $4052.

Серьёзно повлияло решение китайских властей и на цену токенов некоторых проектов. Например, токен SNT стартапа Status, разрабатывающего мессенджер с функцией передачи криптовалюты, упал на 24%. Токены перспективной платформы для распределенных приложений EOS, ICO которой будет длиться еще почти год, подешевели на 30%.